МИД России: ЕС на Южном Кавказе руководствуется исключительно собственными интересами

Европейский союз (ЕС) своей активностью на Южном Кавказе руководствуется исключительно собственными конъюнктурными интересами.

Европейский союз (ЕС) своей активностью на Южном Кавказе руководствуется исключительно собственными конъюнктурными интересами.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Захарова прокомментировала вопрос о намерении ЕС продлить свою миссию на Южном Кавказе. "Мы не будем предвосхищать развития событий. Существует различные, где-то даже диаметрально противоположные взгляды, в том числе среди закавказских стран на усиление внерегионального фактора на Южном Кавказе. Эта тема постоянно обсуждается в контактах с Азербайджаном и Арменией", - сказала она.

По словам официального представителя МИД РФ, Брюссель любыми способами пытается внедриться в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном, чтобы "застолбить" свое присутствие там и, в конечном счете, "выдавить" Россию из региона.