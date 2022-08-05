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ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе

ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе Европейский союз (ЕС) продолжит свои усилия по установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.
Внешняя политика
5 августа 2022 г. 23:53
ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе

Европейский союз (ЕС) продолжит свои усилия по установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В ходе телефонного разговора Шарль Мишель выразил обеспокоенность напряженностью, возникшей в последние дни в регионе. Он подчеркнул, что Европейский Союз продолжит свои усилия по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе в соответствии с Брюссельской мирной повесткой дня.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Cənubi Qafqazda davamlı sülh və sabitlik üçün səylərini davam etdirəcək

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