ЕС продолжит свои усилия для прочного мира и стабильности на Южном Кавказе

Европейский союз (ЕС) продолжит свои усилия по установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Европейский союз (ЕС) продолжит свои усилия по установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель в телефонном разговоре с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

В ходе телефонного разговора Шарль Мишель выразил обеспокоенность напряженностью, возникшей в последние дни в регионе. Он подчеркнул, что Европейский Союз продолжит свои усилия по обеспечению прочного мира и стабильности в регионе в соответствии с Брюссельской мирной повесткой дня.