ЕС продолжит поддержку Азербайджана в борьбе с пандемией

"Европейский Союз продолжит оказывать поддержку Азербайджану для совместной работы в целях социального и экономического роста в контексте воздействия пандемии COVID-19 и во имя экономического возрождения и стабильности".

"Европейский Союз продолжит оказывать поддержку Азербайджану для совместной работы в целях социального и экономического роста в контексте воздействия пандемии COVID-19 и во имя экономического возрождения и стабильности".

Как сообщает Report, об этом 6 октября заявил новоназначенный глава представительства Европейского Союза в нашей стране Петр Михалко, вручая верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Для меня большая честь, Ваше превосходительство, быть послом Европейского Союза в Азербайджанской Республике. Я приложу все усилия во имя взаимовыгодного сотрудничества и наших общих интересов. Опираюсь на Вашу поддержку и поддержку правительства Азербайджана в исполнении своих обязанностей, уверен, что воспользуюсь ею и благодарен вам за это", - подчеркнул он.