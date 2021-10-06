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ЕС продолжит поддержку Азербайджана в борьбе с пандемией

ЕС продолжит поддержку Азербайджана в борьбе с пандемией "Европейский Союз продолжит оказывать поддержку Азербайджану для совместной работы в целях социального и экономического роста в контексте воздействия пандемии COVID-19 и во имя экономического возрождения и стабильности".
Внешняя политика
6 октября 2021 г. 15:22
ЕС продолжит поддержку Азербайджана в борьбе с пандемией
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"Европейский Союз продолжит оказывать поддержку Азербайджану для совместной работы в целях социального и экономического роста в контексте воздействия пандемии COVID-19 и во имя экономического возрождения и стабильности".

Как сообщает Report, об этом 6 октября заявил новоназначенный глава представительства Европейского Союза в нашей стране Петр Михалко, вручая верительные грамоты президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Для меня большая честь, Ваше превосходительство, быть послом Европейского Союза в Азербайджанской Республике. Я приложу все усилия во имя взаимовыгодного сотрудничества и наших общих интересов. Опираюсь на Вашу поддержку и поддержку правительства Азербайджана в исполнении своих обязанностей, уверен, что воспользуюсь ею и благодарен вам за это", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке EU to continue supporting Azerbaijan in its fight against pandemic
Версия на азербайджанском языке Aİ pandemiya ilə mübarizə sahəsində Azərbaycana dəstəyini davam etdirəcək

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