Боррель: ЕС продолжает участвовать в обеспечении мира и безопасности на Южном Кавказе

Европейский союз продолжает участвовать в обеспечении прочного мира и безопасности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом в Twitter написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Состоялся плодотворный обмен мнениями с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Я приветствовал возобновление трехсторонних встреч, организованных президентом Совета Европейского Союза. Мы обсудили их итоги и дальнейшие действия, а также обменялись мнениями об отношениях между ЕС и Азербайджаном. ЕС продолжает участвовать в обеспечении прочного мира и безопасности на Южном Кавказе", - говорится в публикации.