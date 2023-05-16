Боррель: ЕС продолжает участвовать в обеспечении мира и безопасности на Южном Кавказе

Европейский союз продолжает участвовать в обеспечении прочного мира и безопасности на Южном Кавказе.
Как передает Report, об этом в Twitter написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Состоялся плодотворный обмен мнениями с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Я приветствовал возобновление трехсторонних встреч, организованных президентом Совета Европейского Союза. Мы обсудили их итоги и дальнейшие действия, а также обменялись мнениями об отношениях между ЕС и Азербайджаном. ЕС продолжает участвовать в обеспечении прочного мира и безопасности на Южном Кавказе", - говорится в публикации.
Good exchange with FM @Bayramov_Jeyhun. Welcomed resumption of trilateral meetings hosted by @eucopresident, discussed its outcomes & way forward and exchanged views on EU-Azerbaijan relations. The EU continues engagement towards lasting peace and security in the South Caucasus. pic.twitter.com/SbvlD3Aa0M