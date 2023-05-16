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Боррель: ЕС продолжает участвовать в обеспечении мира и безопасности на Южном Кавказе

Боррель: ЕС продолжает участвовать в обеспечении мира и безопасности на Южном Кавказе Европейский союз продолжает участвовать в обеспечении прочного мира и безопасности на Южном Кавказе.
Внешняя политика
16 мая 2023 г. 10:04
Боррель: ЕС продолжает участвовать в обеспечении мира и безопасности на Южном Кавказе

Европейский союз продолжает участвовать в обеспечении прочного мира и безопасности на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом в Twitter написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Состоялся плодотворный обмен мнениями с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Я приветствовал возобновление трехсторонних встреч, организованных президентом Совета Европейского Союза. Мы обсудили их итоги и дальнейшие действия, а также обменялись мнениями об отношениях между ЕС и Азербайджаном. ЕС продолжает участвовать в обеспечении прочного мира и безопасности на Южном Кавказе", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Borrell: EU continues to participate in ensuring peace, security in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Borel: “Aİ Cənubi Qafqazda davamlı sülh və təhlükəsizlik istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir”

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