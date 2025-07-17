ЕС призвал Россию признать ответственность за сбитый 11 лет назад малазийский Boeing MH17

Сегодня 11 годовщина крушения рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Украиной, в результате которой погибли 298 человека, включая 80 детей, из 17 стран, в основном граждан европейских государств. И ЕС вновь призывает Россию признать свою ответственность за эту трагедию.
Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в распространенном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.
Европейский союз приветствует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 9 июля 2025 года и решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) от 12 мая 2025 года, согласно которым Российская Федерация признана ответственной за крушение рейса MH17 и гибель всех находившихся на борту, говорится в заявлении.
"ЕС подтверждает свою полную поддержку всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности в соответствии с Резолюцией 2166 Совета безопасности ООН", - указано в тексте.
ИКАО пришел к выводу, что РФ нарушила запрет, установленный международным правом, на применение оружия против гражданских воздушных судов. В своем решении от 30 июня 2025 года Совет ИКАО предписал заявителям (Австралии и Нидерландам) и ответчику (Российской Федерации) вступить в добросовестные переговоры о полном возмещении ущерба за крушение рейса MH17.