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ЕС призвал Россию признать ответственность за сбитый 11 лет назад малазийский Boeing MH17

ЕС призвал Россию признать ответственность за сбитый 11 лет назад малазийский Boeing MH17 ЕС призвал Россию признать ответственность за сбитый 11 лет назад малазийский Boeing MH17
Внешняя политика
17 июля 2025 г. 17:34
ЕС призвал Россию признать ответственность за сбитый 11 лет назад малазийский Boeing MH17

Сегодня 11 годовщина крушения рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в небе над Украиной, в результате которой погибли 298 человека, включая 80 детей, из 17 стран, в основном граждан европейских государств. И ЕС вновь призывает Россию признать свою ответственность за эту трагедию.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в распространенном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Европейский союз приветствует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 9 июля 2025 года и решение Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) от 12 мая 2025 года, согласно которым Российская Федерация признана ответственной за крушение рейса MH17 и гибель всех находившихся на борту, говорится в заявлении.

"ЕС подтверждает свою полную поддержку всех усилий по установлению истины, справедливости и ответственности в соответствии с Резолюцией 2166 Совета безопасности ООН", - указано в тексте.

ИКАО пришел к выводу, что РФ нарушила запрет, установленный международным правом, на применение оружия против гражданских воздушных судов. В своем решении от 30 июня 2025 года Совет ИКАО предписал заявителям (Австралии и Нидерландам) и ответчику (Российской Федерации) вступить в добросовестные переговоры о полном возмещении ущерба за крушение рейса MH17.

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