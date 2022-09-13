ЕС призвал прекратить боестолкновения на азербайджано-армянской границе
ЕС призвал прекратить боестолкновения на азербайджано-армянской границеСпециальный представитель Европейского Союза (ЕС) на Южном Кавказе Тойво Клаар призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия на границе.
Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаар призвал Азербайджан и Армению прекратить боестолкновения на границе.
Как передает Report, об этом он написал в Twitter.
"Боевые действия на армяно-азербайджанской границе и сообщения об интенсивных обстрелах должны быть немедленно прекращены. ЕС находится в тесном контакте со сторонами, чтобы способствовать деэскалации ситуации", - говорится в сообщении.
12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.
The fighting along the Armenian-Azerbaijan border & the reported intense shelling need to stop immediately. The EU is in close contact with the sides to contribute to de-escalation.