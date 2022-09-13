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ЕС призвал прекратить боестолкновения на азербайджано-армянской границе

ЕС призвал прекратить боестолкновения на азербайджано-армянской границе Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) на Южном Кавказе Тойво Клаар призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия на границе.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 10:34
ЕС призвал прекратить боестолкновения на азербайджано-армянской границе

Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаар призвал Азербайджан и Армению прекратить боестолкновения на границе.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Боевые действия на армяно-азербайджанской границе и сообщения об интенсивных обстрелах должны быть немедленно прекращены. ЕС находится в тесном контакте со сторонами, чтобы способствовать деэскалации ситуации", - говорится в сообщении.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

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Версия на английском языке EU urges end to fighting along Armenian-Azerbaijani border
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı sərhəddəki gərginliklə bağlı Azərbaycan və Ermənistana çağırış edib

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