ЕС призвал прекратить боестолкновения на азербайджано-армянской границе

Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) на Южном Кавказе Тойво Клаар призвал Азербайджан и Армению прекратить боевые действия на границе.

Специальный представитель Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клаар призвал Азербайджан и Армению прекратить боестолкновения на границе.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Боевые действия на армяно-азербайджанской границе и сообщения об интенсивных обстрелах должны быть немедленно прекращены. ЕС находится в тесном контакте со сторонами, чтобы способствовать деэскалации ситуации", - говорится в сообщении.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.