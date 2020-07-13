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ЕС призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации

ЕС призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации Европейский союз призывает Армению и Азербайджан прекратить конфронтацию
Внешняя политика
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13 июля 2020 г. 16:05
ЕС призвал Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации

Европейский союз призывает Армению и Азербайджан прекратить конфронтацию и принять меры по деэскалации ситуации. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении пресс-офиса внешнеполитической службы союза.

"ЕС призывает обе стороны остановить вооруженную конфронтацию, воздерживаться от действий и риторики, которые провоцируют напряженность, и принять немедленные меры для предотвращения эскалации", - указывается в документе.

Начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.

Военнослужащие Азербайджанской Армии, военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы чавуш Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия врачей, также погиб тяжело раненый военнослужащий Азербайджанской Армии солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь на 13 июля на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность.

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