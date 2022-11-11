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ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе

ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе Евросоюз приветствует многочисленные шаги, предпринятые руководством Армении и Азербайджана для преодоления разногласий и достижения прочного и устойчивого мира в регионе
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 16:03
ЕС приветствует шаги сторон для достижения прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе

Евросоюз приветствует многочисленные шаги, предпринятые руководством Армении и Азербайджана для преодоления разногласий и достижения прочного и устойчивого мира в регионе.

Об этом Report передает со ссылкой на распространенное заявление внешнеполитического ведомства ЕС по случаю второй годовщины окончания 44-дневной Карабахской Войны.

В заявлении ЕС призывает обе стороны "перевернуть страницу вражды и продолжать усилия по примирению, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы".

ЕС высоко оценивает постоянное участие Азербайджана и Армении в текущих переговорах на различных уровнях и в различных форматах. "Хотя эти переговоры, безусловно, сложны и потребуют времени, крайне важно не потерять возможность, договориться о конкретных шагах для движения вперед и обеспечить безопасность и процветание для всего населения региона",- говорится в заявлении.

Отмечается, что ЕС призывает стороны "сбавить тон и избегать любой ненужной эскалации напряженности, в том числе воздерживаться от угроз или обвинений в адрес друг друга, а также военных провокаций и действий".

Добавляется, что ЕС будет и впредь активно реагировать на предложения обеих сторон и поддерживать их в работе по всеобъемлющему и справедливому урегулированию всех оставшихся вопросов, в том числе при личном участии Председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Специального представителя ЕС Тойво Клаара, и посредством других механизмов ЕС.

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Версия на английском языке EU welcomes steps taken by Azerbaijan and Armenia to reach durable and sustainable peace in South Caucasus

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