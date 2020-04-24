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ЕС приветствует решения Верховного суда Азербайджана

ЕС приветствует решения Верховного суда Азербайджана

© pexels

Европейский союз поприветствовал решения Верховного суда Азербайджана касательно главы партии ReAL Ильгара Мамедова и правозащитника Расула Джафарова.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении отдела по внешним связям ЕС. 

"Это решение является долгожданным шагом, который в конечном итоге полностью выполняет соответствующие решения Европейского суда по правам человека"-, говорится в заявлении организации. 

Так отмечается, что Европейский Союз продолжит сотрудничество и диалог с Азербайджаном для решения фундаментальных вопросов демократии и прав человека в стране. 

"Это особенно важно на фоне распространения коронавируса. Все страны должны обеспечить, чтобы чрезвычайные меры, применяемые для борьбы с пандемией, ограничивались тем, что является строго необходимым, соразмерным и временным по своему характеру, подвергалось регулярному контролю, и соблюдали принципы верховенства права, демократии и основных свобод",- отмечается в заявлении.

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