ЕС приветствует парафирование Соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном

ЕС приветствует парафирование Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report , об этом говорится в совместном заявлении председателя Европейского совета Антониу Кошты и глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Подчеркивается, что подписание этого документа лидерами Азербайджана и Армении в присутствии президента США в Белом доме является важным событием как для Армении, так и для Азербайджана, прокладывающим путь к прочному, устойчивому миру для обеих стран и во всем регионе.

"Теперь важно обеспечить своевременную реализацию согласованных шагов, чтобы гарантировать устойчивый и непрерывный прогресс на пути к полноценной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

<...> Президент Кошта и президент фон дер Ляйен были искренне воодушевлены решительными шагами, предпринятыми лидерами Азербайджана и Армении на двустороннем треке за последние несколько лет, в том числе в развитие предыдущей серии их обсуждений в Брюсселе.

ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готов инвестировать в региональную взаимосвязанность и полную открытость, чтобы принести пользу, прежде всего, населению, и приблизить регион к устойчивому миру, стабильности и процветанию", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали Совместную декларацию о результатах встречи лидеров Армении и Азербайджана в Вашингтоне.