О нас

ЕС приветствует парафирование Соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном

ЕС приветствует парафирование Соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном ЕС приветствует парафирование Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
9 августа 2025 г. 01:17
ЕС приветствует парафирование Соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном

ЕС приветствует парафирование Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении председателя Европейского совета Антониу Кошты и глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Подчеркивается, что подписание этого документа лидерами Азербайджана и Армении в присутствии президента США в Белом доме является важным событием как для Армении, так и для Азербайджана, прокладывающим путь к прочному, устойчивому миру для обеих стран и во всем регионе.

"Теперь важно обеспечить своевременную реализацию согласованных шагов, чтобы гарантировать устойчивый и непрерывный прогресс на пути к полноценной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

<...> Президент Кошта и президент фон дер Ляйен были искренне воодушевлены решительными шагами, предпринятыми лидерами Азербайджана и Армении на двустороннем треке за последние несколько лет, в том числе в развитие предыдущей серии их обсуждений в Брюсселе.

ЕС решительно поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и готов инвестировать в региональную взаимосвязанность и полную открытость, чтобы принести пользу, прежде всего, населению, и приблизить регион к устойчивому миру, стабильности и процветанию", - говорится в заявлении.

Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали Совместную декларацию о результатах встречи лидеров Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU welcomes initialing of peace agreement between Armenia and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Aİ Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişinin paraflanmasını alqışlayıb

Другие новости из категории

Президент: Подписание азербайджано-армянского мирного соглашения не должно затянуться
Президент: Подписание азербайджано-армянского мирного соглашения не должно затянуться
9 августа 2025 г. 02:29
Каллас: Соглашения между Баку и Ереваном знаменуют прорыв в завершении десятилетий конфликта
Каллас: Соглашения между Баку и Ереваном знаменуют прорыв в завершении десятилетий конфликта
9 августа 2025 г. 02:21
Президент Азербайджана: Отмена несправедливой 907-й поправки с моим участием носит символический характер
Президент Азербайджана: Отмена несправедливой 907-й поправки с моим участием носит символический характер
9 августа 2025 г. 02:16
МИД: Нидерланды приветствуют исторический прорыв в отношениях между Азербайджаном и Арменией
МИД: Нидерланды приветствуют исторический прорыв в отношениях между Азербайджаном и Арменией
9 августа 2025 г. 02:09
Президент Ильхам Алиев дал интервью СМИ о результатах визита в США 
Президент Ильхам Алиев дал интервью СМИ о результатах визита в США 
9 августа 2025 г. 02:03
Ильхам Алиев: При администрации Байдена отношения США и Азербайджана стали заложниками отношений Баку и Еревана
Ильхам Алиев: При администрации Байдена отношения США и Азербайджана стали заложниками отношений Баку и Еревана
9 августа 2025 г. 01:51
Президент: В Хартии о стратегическом партнерстве с США четко закреплены будущие направления сотрудничества
Президент: В Хартии о стратегическом партнерстве с США четко закреплены будущие направления сотрудничества
9 августа 2025 г. 01:47
МИД Австрии: Приветствуем договоренности между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне
МИД Австрии: Приветствуем договоренности между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне
9 августа 2025 г. 01:46
Азербайджан и Армения решительно отвергают и исключают любые попытки мести, сейчас и в будущем
Азербайджан и Армения решительно отвергают и исключают любые попытки мести, сейчас и в будущем
9 августа 2025 г. 01:41
Ильхам Алиев: Чем скорее Армения внесет изменения в Конституцию, тем лучше
Ильхам Алиев: Чем скорее Армения внесет изменения в Конституцию, тем лучше
9 августа 2025 г. 01:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi