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ЕС приветствует соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией

ЕС приветствует соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией ЕС приветствует соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, вступившее в силу вчера в 20:00.
Внешняя политика
15 сентября 2022 г. 16:20
ЕС приветствует соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз приветствует соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, вступившее в силу вчера в 20:00.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Нас обнадеживают сообщения о том, что режим прекращения огня до сих пор соблюдается. Призываем стороны продолжать его реализацию и координировать гуманитарные шаги, такие как передача тел солдат",- говорится в заявлении.

Отмечается, что специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар продолжает свои консультации на высоком уровне вчера в Баку и сегодня в Ереване в соответствии с поручением верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

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Версия на английском языке EU welcomes agreement on ceasefire between Azerbaijan and Armenia 
Версия на азербайджанском языке Aİ Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan atəşkəsi alqışlayıb

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