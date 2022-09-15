ЕС приветствует соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией

ЕС приветствует соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, вступившее в силу вчера в 20:00.

Европейский союз приветствует соглашение о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией, вступившее в силу вчера в 20:00.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

"Нас обнадеживают сообщения о том, что режим прекращения огня до сих пор соблюдается. Призываем стороны продолжать его реализацию и координировать гуманитарные шаги, такие как передача тел солдат",- говорится в заявлении.

Отмечается, что специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар продолжает свои консультации на высоком уровне вчера в Баку и сегодня в Ереване в соответствии с поручением верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.