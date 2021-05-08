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ЕС приветствовал восстановление полномочий адвокатов Шахлы Гумбатовой и Ирады Джавадовой

ЕС приветствовал восстановление полномочий адвокатов Шахлы Гумбатовой и Ирады Джавадовой Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас приветствовал восстановление полномочий адвокатов Шахлы Гумбатовой и Ирады Джавадовой со стороны Коллегии адвокатов Азербайджана.
Внешняя политика
8 мая 2021 г. 18:18
ЕС приветствовал восстановление полномочий адвокатов Шахлы Гумбатовой и Ирады Джавадовой

Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас приветствовал восстановление полномочий адвокатов Шахлы Гумбатовой и Ирады Джавадовой со стороны Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом К.Янкаускас заявил на встрече с заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамед-Гулиевым.

К.Янкаускас подчеркнул, что надеется на рассмотрение дел других адвокатов, чьи полномочия были приостановлены.

Глава представительства ЕС в Азербайджане отметил, что правозащитники являются столпами верховенства закона и играют исключительную роль в защите демократических ценностей.

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Версия на английском языке EU welcomes restoration of Shahla Humbatova and Irada Javadova's lawyer activities
Версия на азербайджанском языке Aİ Şəhla Hümbətova və İradə Cavadovanın vəkillik fəaliyyətinin bərpasını alqışlayıb

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