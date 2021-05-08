ЕС приветствовал восстановление полномочий адвокатов Шахлы Гумбатовой и Ирады Джавадовой

Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас приветствовал восстановление полномочий адвокатов Шахлы Гумбатовой и Ирады Джавадовой со стороны Коллегии адвокатов Азербайджана.

Глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Кестутис Янкаускас приветствовал восстановление полномочий адвокатов Шахлы Гумбатовой и Ирады Джавадовой со стороны Коллегии адвокатов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом К.Янкаускас заявил на встрече с заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамед-Гулиевым.

К.Янкаускас подчеркнул, что надеется на рассмотрение дел других адвокатов, чьи полномочия были приостановлены.

Глава представительства ЕС в Азербайджане отметил, что правозащитники являются столпами верховенства закона и играют исключительную роль в защите демократических ценностей.