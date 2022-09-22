ЕС пригласил Азербайджан на встречу Европейского политического сообщества

Европейский союз (ЕС) направил Азербайджану приглашение для участия во встрече лидеров Европейского политического союза, которая состоится накануне саммита лидеров.
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Письмо-приглашение на встречу было подписано председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром председательствующей в Совете ЕС Чехии Петром Фиалой. Приглашения для 27 государств-членов ЕС будут разосланы позже вместе с приглашениями на неформальный саммит Евросоюза, который состоится в Праге 7 октября.
Помимо Азербайджана на встречу приглашены Турция, Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Косово, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сербия, Швейцария, Украина, Великобритания и Армения.
Идея направлена на удовлетворение общих интересов путем укрепления политического диалога и сотрудничества, тем самым повышая безопасность, стабильность и процветание в Европе.
У организаторов нет намерения выпускать официальную декларацию или заключение по итогам первого заседания Европейского политического сообщества.
В рамках мероприятия также ожидаются двусторонние встречи лидеров.