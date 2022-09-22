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ЕС пригласил Азербайджан на встречу Европейского политического сообщества

ЕС пригласил Азербайджан на встречу Европейского политического сообщества Европейский союз (ЕС) направил Азербайджану приглашение для участия во встрече лидеров Европейского политического союза, которая состоится накануне саммита лидеров.
Внешняя политика
22 сентября 2022 г. 22:57
ЕС пригласил Азербайджан на встречу Европейского политического сообщества

Европейский союз (ЕС) направил Азербайджану приглашение для участия во встрече лидеров Европейского политического союза, которая состоится накануне саммита лидеров.

Как передает Report, первая встреча Европейского политического сообщества состоится 6-7 октября в столице Чехии Праге. Помимо 27 членов ЕС на встречу приглашены еще 17 стран.

Письмо-приглашение на встречу было подписано председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром председательствующей в Совете ЕС Чехии Петром Фиалой. Приглашения для 27 государств-членов ЕС будут разосланы позже вместе с приглашениями на неформальный саммит Евросоюза, который состоится в Праге 7 октября.

Помимо Азербайджана на встречу приглашены Турция, Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Исландия, Косово, Лихтенштейн, Молдова, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сербия, Швейцария, Украина, Великобритания и Армения.

Идея направлена ​​на удовлетворение общих интересов путем укрепления политического диалога и сотрудничества, тем самым повышая безопасность, стабильность и процветание в Европе.

У организаторов нет намерения выпускать официальную декларацию или заключение по итогам первого заседания Европейского политического сообщества.

В рамках мероприятия также ожидаются двусторонние встречи лидеров.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Azərbaycanı Avropa Siyasi Birliyi liderlərinin toplantısına dəvət edib

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