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ЕС готов делиться с Азербайджаном опытом в области делимитации и демаркации границ

ЕС готов делиться с Азербайджаном опытом в области делимитации и демаркации границ "Европейский Союз заинтересован в стабильном, безопасном и процветающем Южном Кавказе в рамках программы ”Восточное партнерство". Мы с нетерпением ждем активного участия и вклада Азербайджана в процесс подготовки к намеченному саммиту Восточного партнерст
Внешняя политика
6 октября 2021 г. 15:21
ЕС готов делиться с Азербайджаном опытом в области делимитации и демаркации границ
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"Европейский Союз заинтересован в стабильном, безопасном и процветающем Южном Кавказе в рамках программы ”Восточное партнерство". Мы с нетерпением ждем активного участия и вклада Азербайджана в процесс подготовки к намеченному саммиту Восточного партнерства".

Как сообщает Report, об этом заявил 6 октября новоизбранный глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Петр Михалко, вручая верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

"Мы в дополнение к Минской группы ОБСЕ также готовы взять на себя роль в процессе повышения доверия и построения мира. В случае заинтересованности сторон, мы предлагаем воспользоваться возможностями проекта и поделиться опытом в таких областях, как делимитация и демаркация границ", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке EU offers Azerbaijan its experience in delimitation, demarcation of borders
Версия на азербайджанском языке Aİ Azərbaycana sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası sahəsində təcrübəsini bölüşməyi təklif edib

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