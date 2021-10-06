ЕС готов делиться с Азербайджаном опытом в области делимитации и демаркации границ

"Европейский Союз заинтересован в стабильном, безопасном и процветающем Южном Кавказе в рамках программы ”Восточное партнерство". Мы с нетерпением ждем активного участия и вклада Азербайджана в процесс подготовки к намеченному саммиту Восточного партнерст

"Европейский Союз заинтересован в стабильном, безопасном и процветающем Южном Кавказе в рамках программы ”Восточное партнерство". Мы с нетерпением ждем активного участия и вклада Азербайджана в процесс подготовки к намеченному саммиту Восточного партнерства".

Как сообщает Report, об этом заявил 6 октября новоизбранный глава представительства Европейского Союза в Азербайджане Петр Михалко, вручая верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

"Мы в дополнение к Минской группы ОБСЕ также готовы взять на себя роль в процессе повышения доверия и построения мира. В случае заинтересованности сторон, мы предлагаем воспользоваться возможностями проекта и поделиться опытом в таких областях, как делимитация и демаркация границ", - подчеркнул он.