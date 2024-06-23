ЕС: Предложение о двустороннем механизме контроля на армяно-азербайджанской границе следует приветствовать

Следует приветствовать предложение о создании двустороннего механизма расследования нарушений режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе.

Следует приветствовать предложение о создании двустороннего механизма расследования нарушений режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает Report, об этом написал в соцсети Х специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"Мониторинговая миссия ЕС в Грузии работает уже почти 15 лет и готова поделиться своим опытом", - сказал он.

Следует отметить, что режим прекращения огня в последние дни регулярно нарушается вооруженными силами Армении.

22 июня в 13:00 наши позиции, расположенные в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района, были вновь обстреляны с позиций вооруженных сил Армении.

Подразделениями азербайджанской армии, расположенными на указанном направлении, были своевременно предприняты ответные меры.