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ЕС: Предложение о двустороннем механизме контроля на армяно-азербайджанской границе следует приветствовать

ЕС: Предложение о двустороннем механизме контроля на армяно-азербайджанской границе следует приветствовать Следует приветствовать предложение о создании двустороннего механизма расследования нарушений режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе.
Внешняя политика
23 июня 2024 г. 14:30
ЕС: Предложение о двустороннем механизме контроля на армяно-азербайджанской границе следует приветствовать

Следует приветствовать предложение о создании двустороннего механизма расследования нарушений режима прекращения огня на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает Report, об этом написал в соцсети Х специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"Мониторинговая миссия ЕС в Грузии работает уже почти 15 лет и готова поделиться своим опытом", - сказал он.

Следует отметить, что режим прекращения огня в последние дни регулярно нарушается вооруженными силами Армении.

22 июня в 13:00 наши позиции, расположенные в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района, были вновь обстреляны с позиций вооруженных сил Армении.

Подразделениями азербайджанской армии, расположенными на указанном направлении, были своевременно предприняты ответные меры.

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Версия на английском языке EU: Proposal to establish bilateral mechanism on ceasefire along Armenia-Azerbaijan border must be welcomed
Версия на азербайджанском языке Aİ: Ermənistan-Azərbaycan sərhədində atəşkəslə bağlı ikitərəfli mexanizm təklifi alqışlanmalıdır

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