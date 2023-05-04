ЕС подтвердил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Азербайджаном

ЕС подтвердил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Азербайджаном.

ЕС подтвердил заинтересованность в укреплении сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС, данный аспект обсуждался на состоявшемся 3 мая в Брюсселе четвертом заседании Диалога по безопасности ЕС-Азербайджан.

Заседание прошло под сопредседательством заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних связей (ЕСВС) Энрике Мора и помощника президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева.

Сообщается, что участники встречи обсудили вопросы нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, вопросы региональной безопасности и роль ЕС в поддержании мира и стабильности в регионе.

Также была проведена конструктивная дискуссия по вопросам, представляющим взаимный интерес, в области внешней политики, безопасности и возможного будущего сотрудничества, в том числе по борьбе с киберугрозами и гибридными угрозами, борьбе с насильственным экстремизмом и терроризмом, а также по космической деятельности.

В ходе встречи была отмечена роль Азербайджана как надежного энергетического партнера.

"ЕС подтвердил свою заинтересованность в укреплении сотрудничества с Азербайджаном по вопросам внешней политики и политики безопасности, а также готовность работать на благо мира, безопасности и стабильности, особенно в нынешних сложных международных условиях, вызванных войной России против Украины. ЕС руководствуется целью внести свой вклад в поддержании стабильного и мирного Южного Кавказа. Ключевой интерес ЕС заключается в поддержке нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном. ЕС готов поддержать мирный процесс, в том числе в трехстороннем брюссельском формате при содействии президента Европейского совета Шарля Мишеля", — заявил Энрике Мора.

Как подчеркнул Хикмет Гаджиев, Азербайджан является надежным партнером ЕС в регионе.

"Азербайджан вносит значительный вклад в энергетическую безопасность Европы. Азербайджан активно способствует миру и стабильности в регионе и вносит свой вклад в глобальные усилия по борьбе с терроризмом, радикализмом, нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков", - сказал он.

Х.Гаджиев напомнил, что в настоящее время Азербайджан проводит беспрецедентную реконструкцию и гуманитарное разминирование на своих территориях: "Мы высоко ценим финансовую поддержку ЕС в области разминирования. Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности и суверенитета. Азербайджан поддерживает инициативы по нормализации отношений с Арменией, в том числе брюссельский мирный процесс при содействии президента Европейского совета Шарля Мишеля".

В завершение встречи представители ЕС и Азербайджана договорились продолжить регулярный обмен мнениями по актуальным для них и для всего региона вопросам.