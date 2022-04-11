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ЕС поддерживает прямые контакты и связи между Баку и Ереваном

ЕС поддерживает прямые контакты и связи между Баку и Ереваном Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар высоко оценила телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.
Внешняя политика
11 апреля 2022 г. 23:37
ЕС поддерживает прямые контакты и связи между Баку и Ереваном

Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар высоко оценила телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Как передает Report, об этом написал он в своем Twitter-аккаунте.

"Важное событие после встречи в Брюсселе. Евросоюз поддерживает прямые контакты и общение", - отметил в социальных сетях спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу.

Он также поделился записью переговоров Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Армении.

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном. Стороны обменялись мнениями по подготовке будущего мирного соглашения, созданию Совместной пограничной комиссии, а также по гуманитарным вопросам в развитие договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.

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