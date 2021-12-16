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ЕС поддержит процесс реформ как в Азербайджане, так и в других странах Восточного партнерства

ЕС поддержит процесс реформ как в Азербайджане, так и в других странах Восточного партнерства Евросоюз подтверждает намерение поддерживать процесс реформ в странах Восточного партнерства.
Внешняя политика
16 декабря 2021 г. 02:18
ЕС поддержит процесс реформ как в Азербайджане, так и в других странах Восточного партнерства

Евросоюз подтверждает намерение поддерживать процесс реформ в странах Восточного партнерства.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после саммита ЕС-Восточное партнерство.

"Второй элемент саммита - возможность подтвердить намерения поддерживать процесс реформ, которые необходимы для того, чтобы это партнёрство было ориентировано на будущее, на конкретный ответ на ожидания населения", - сказал он.

Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Беларуси, Грузией, Молдовой и Украиной.

От стран Восточного партнерства в Брюсселе на саммите в среду были представлены все эти страны, кроме Беларуси, которая ранее приостановила свое участие в программе.

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