ЕС поддержит процесс реформ как в Азербайджане, так и в других странах Восточного партнерства

Евросоюз подтверждает намерение поддерживать процесс реформ в странах Восточного партнерства.

Евросоюз подтверждает намерение поддерживать процесс реформ в странах Восточного партнерства.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции после саммита ЕС-Восточное партнерство.

"Второй элемент саммита - возможность подтвердить намерения поддерживать процесс реформ, которые необходимы для того, чтобы это партнёрство было ориентировано на будущее, на конкретный ответ на ожидания населения", - сказал он.

Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Беларуси, Грузией, Молдовой и Украиной.

От стран Восточного партнерства в Брюсселе на саммите в среду были представлены все эти страны, кроме Беларуси, которая ранее приостановила свое участие в программе.