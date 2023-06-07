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ЕС: Ожидаем прогресса на переговорах лидеров Азербайджана и Армении в конце июля в Брюсселе

ЕС: Ожидаем прогресса на переговорах лидеров Азербайджана и Армении в конце июля в Брюсселе В Европейском союзе (ЕС) заявили о необходимости добиться прогресса на переговорах лидеров Азербайджана и Армении, которые состоятся в Брюсселе 21 июля.
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 16:16
ЕС: Ожидаем прогресса на переговорах лидеров Азербайджана и Армении в конце июля в Брюсселе

В Европейском союзе (ЕС) заявили о необходимости добиться прогресса на переговорах лидеров Азербайджана и Армении, которые состоятся в Брюсселе 21 июля.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЕС.

"Переговоры и диалог являются единственным способом достижения справедливого и всеобъемлющего мира между Азербайджаном и Арменией. Следовательно, непрерывность и конкретные результаты диалога имеют решающее значение для процесса, и мы приветствуем участие Баку в следующей встрече, которая состоится 21 июля при содействии ЕС, где следует добиться дальнейшего прогресса", - сказано в документе.

Отмечается, что Евросоюз приветствует возобновление участия Азербайджана и Армении в мирных переговорах под эгидой ЕС в Брюсселе 14 мая, "в ходе которых обе стороны подтвердили свое признание суверенитета и территориальной целостности друг друга".

"Встреча в Кишиневе 1 июня с участием лидеров Франции и Германии еще раз продемонстрировала их приверженность процессу", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Aİ: “Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında iyulun sonunda Brüsseldə keçiriləcək danışıqlarda irəliləyiş gözləyirik”
Версия на английском языке EU expects 'further progress' in talks between leaders of Azerbaijan, Armenia in Brussels

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