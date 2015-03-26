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    ЕС опубликовал доклад по прогрессу Азербайджана в рамках политики соседства

    Макроэкономическая среда в стране остается стабильной за счет роста экономики ненефтяного сектора и повышения социальной стабильности

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Евросоюз опубликовал  доклад о прогрессе проделанном Азербайджаном в рамках Политики европейского соседства. Как сообщает Report, доклад представляет собой обзор о прогрессе, проделанном страной в течении года по ряду сфер, включая экономику, демократические реформы, права человека и т.п.

    ЕС ежегодно публикует доклад о прогрессе в 16 странах Политики европейского соседства, куда также входит и Азербайджан.

    В докладе отмечается, что вступившие в силу в 2014 году соглашения об упрощении визовых процедур и   реадмиссии  будут способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений.

    "В 2014 году Азербайджан  прилагал усилия для  дальнейшей диверсификации экономики. Макроэкономическая среда остается стабильной за счет роста экономики ненефтяного сектора  и повышения социальной стабильности. Обязательства по реализации Южного газового коридора по-прежнему  имеют первостепенное значение для диалога ЕС-Азербайджан", - отмечается в докладе.

    В нем также содержится ряд рекомендаций касательно проведения дальнейших реформ судебной системы, соблюдения и выполнения обязательств, взятых на себя  в качестве члена Совета Европы по улучшению  ситуации в области демократии и прав человека, созданию более благоприятных  правовых условий для гражданского общества в стране. 

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