ЕС опубликовал доклад по прогрессу Азербайджана в рамках политики соседства

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Евросоюз опубликовал доклад о прогрессе проделанном Азербайджаном в рамках Политики европейского соседства. Как сообщает Report, доклад представляет собой обзор о прогрессе, проделанном страной в течении года по ряду сфер, включая экономику, демократические реформы, права человека и т.п.

ЕС ежегодно публикует доклад о прогрессе в 16 странах Политики европейского соседства, куда также входит и Азербайджан.

В докладе отмечается, что вступившие в силу в 2014 году соглашения об упрощении визовых процедур и реадмиссии будут способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений.

"В 2014 году Азербайджан прилагал усилия для дальнейшей диверсификации экономики. Макроэкономическая среда остается стабильной за счет роста экономики ненефтяного сектора и повышения социальной стабильности. Обязательства по реализации Южного газового коридора по-прежнему имеют первостепенное значение для диалога ЕС-Азербайджан", - отмечается в докладе.

В нем также содержится ряд рекомендаций касательно проведения дальнейших реформ судебной системы, соблюдения и выполнения обязательств, взятых на себя в качестве члена Совета Европы по улучшению ситуации в области демократии и прав человека, созданию более благоприятных правовых условий для гражданского общества в стране.