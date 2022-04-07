ЕС окажет помощь Азербайджану и Армении в решении гуманитарных вопросов

Совет ЕС считает необходимым устранить все нерешенные гуманитарные вопросы между Азербайджаном и Арменией.

Совет ЕС считает необходимым устранить все нерешенные гуманитарные вопросы между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил председатель Совета ЕС Шарль Мишель после второй трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Шарль Мишель подчеркнул важность гуманитарных жестов обеих сторон для укрепления доверия и обеспечения мирного сосуществования. Он отметил необходимость полного и скорейшего решения всех нерешенных гуманитарных вопросов, заявив, что ЕС готов поддержать это начинание. ЕС также продолжит поддерживать меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, а также гуманитарные усилия по разминированию, в том числе путем продолжения предоставления экспертных консультаций и увеличения финансовой помощи, а также окажет поддержку пострадавшему от конфликта населению, займется вопросами реабилитации и реконструкции.

6 апреля в Брюсселе Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча началась в 19:00 по местному времени (21:00 по бакинскому - ред.) и продолжалась более 4 часов.