О нас
Аудио новости

ЕС окажет помощь Азербайджану и Армении в решении гуманитарных вопросов

ЕС окажет помощь Азербайджану и Армении в решении гуманитарных вопросов Совет ЕС считает необходимым устранить все нерешенные гуманитарные вопросы между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
7 апреля 2022 г. 03:29
ЕС окажет помощь Азербайджану и Армении в решении гуманитарных вопросов

Совет ЕС считает необходимым устранить все нерешенные гуманитарные вопросы между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявил председатель Совета ЕС Шарль Мишель после второй трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Шарль Мишель подчеркнул важность гуманитарных жестов обеих сторон для укрепления доверия и обеспечения мирного сосуществования. Он отметил необходимость полного и скорейшего решения всех нерешенных гуманитарных вопросов, заявив, что ЕС готов поддержать это начинание. ЕС также продолжит поддерживать меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, а также гуманитарные усилия по разминированию, в том числе путем продолжения предоставления экспертных консультаций и увеличения финансовой помощи, а также окажет поддержку пострадавшему от конфликта населению, займется вопросами реабилитации и реконструкции.

6 апреля в Брюсселе Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Встреча началась в 19:00 по местному времени (21:00 по бакинскому - ред.) и продолжалась более 4 часов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Aİ Azərbaycanla Ermənistana humanitar məsələlərin həllində kömək edəcək

Самое читаемое

Установлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
ФотоУстановлены личности некоторых пострадавших при взрыве в ночном клубе в Баку
3 апреля 2022 г. 07:15
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
За угрозы в адрес Азербайджана следует привлечь к ответственности еще одного депутата РФ
1 апреля 2022 г. 15:14
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
ФотоСтрашные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев
4 апреля 2022 г. 08:46
Стала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
ФотоСтала известна причина взрыва в ночном клубе в Баку ​​- ОФИЦИАЛЬНО
3 апреля 2022 г. 04:50
МЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
ФотоМЧС выступило с заявлением о взрыве в ночном клубе в Баку, на месте находится замминистра
3 апреля 2022 г. 04:30
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
Завтра в Азербайджане начинается месяц Рамазан
1 апреля 2022 г. 10:06
Текущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
ФотоТекущее состояние ночного клуба в Баку, где произошел взрыв
3 апреля 2022 г. 12:43
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
Украинские войска освободили три села в Херсонской области
6 апреля 2022 г. 09:18
В Запорожской области ВС Украины освободили пять населенных пунктов
В Запорожской области ВС Украины освободили пять населенных пунктов
31 марта 2022 г. 14:27
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
Десятки человек пострадали при взрыве в Баку - Минздрав
3 апреля 2022 г. 04:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi