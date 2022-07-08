ЕС окажет поддержку реабилитации пострадавших от мин в Азербайджане

"Европейский союз будет принимать активное участие в процессе реабилитации лиц, получивших травмы и инвалидность во время разминирования освобожденных территорий Азербайджана".

"Европейский союз будет принимать активное участие в процессе реабилитации лиц, получивших травмы и инвалидность во время разминирования освобожденных территорий Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Представительства Евросоюза в Азербайджане Петр Михалко.

По его словам, сегодня Азербайджан сталкивается с трудностями, с которыми сталкиваются многие европейские страны в сфере инвалидности: "ЕС поддерживает Азербайджан в разных сферах. На освобожденных от оккупации территориях продолжаются работы по разминированию. Мы также будем принимать активное участие в реабилитации лиц, получивших инвалидность в результате взрывов мин".