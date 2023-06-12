ЕС официально ответил на обращение общины Западного Азербайджана

Европейский союз (ЕС) направил официальный ответ на обращение общины Западного Азербайджана.

Европейский союз (ЕС) направил официальный ответ на обращение общины Западного Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе общины Западного Азербайджана.

В своем ответе ЕС однозначно подтверждает, что поддерживает право всех групп населения на возвращение, и отмечает важность этого вопроса в рамках более широкого мирного процесса.

"Европейский союз, имеющий большой вес на международной арене, играет важную роль в нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном и содействии миру и стабильности в регионе.

Мы считаем, что поддержка ЕС права азербайджанцев на возвращение на родину является важным шагом в усилении международной поддержки данного вопроса. По нашему мнению, этот официальный ответ выражает растущее на международном уровне признание острой необходимости решения трудного положения азербайджанцев, изгнанных из Армении. Это также укрепляет позиции общины как надежного партнера в достижении справедливого и устойчивого решения этой актуальной гуманитарной проблемы.

Община Западного Азербайджана с нетерпением ждет дальнейшего диалога и практического сотрудничества с ЕС в этом направлении. Община по-прежнему привержена тесному сотрудничеству с ЕС, чтобы обеспечить безопасное и достойное возвращение азербайджанцев в свои дома и, таким образом, способствовать миру, стабильности и сосуществованию в регионе в соответствии с нормами и принципами международного права", - говорится в сообщении.

Напомним, что Община направила обращение к президентам Совета Европейского союза и Европейской комиссии с просьбой о вмешательстве ЕС в обеспечение права азербайджанцев по возвращению в свои дома в Армении, откуда они были насильственно изгнаны.