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ЕС одобрила направление наблюдательной миссии на границу Армении с Азербайджаном

ЕС одобрила направление наблюдательной миссии на границу Армении с Азербайджаном Послы Европейского союза согласились направить в Армению гражданскую миссию, которая будет развернута вдоль границы с Азербайджаном для укрепления доверия и содействия делимитации границ.
Внешняя политика
11 октября 2022 г. 18:09
ЕС одобрила направление наблюдательной миссии на границу Армении с Азербайджаном

Послы Европейского союза согласились направить в Армению гражданскую миссию, которая будет развернута вдоль границы с Азербайджаном для укрепления доверия и содействия делимитации границ между странами.

Как сообщает Report со ссылкой иностранные СМИ, решение было принято на закрытом заседании Комиссии по политике и безопасности государств-членов (ЕС).

Договоренность об отправке миссии в Армению была достигнута на прошлой неделе в Праге в результате многочасовых переговоров лидеров Азербайджана, Армении, Франции и председателя Совета Евросоюза.

Пока не определены детали реализации инициативы, а именно сколько будет наблюдателей и какие страны они будут представлять, а также время развертывания миссии.

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