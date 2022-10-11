ЕС одобрила направление наблюдательной миссии на границу Армении с Азербайджаном

Послы Европейского союза согласились направить в Армению гражданскую миссию, которая будет развернута вдоль границы с Азербайджаном для укрепления доверия и содействия делимитации границ.

Послы Европейского союза согласились направить в Армению гражданскую миссию, которая будет развернута вдоль границы с Азербайджаном для укрепления доверия и содействия делимитации границ между странами.

Как сообщает Report со ссылкой иностранные СМИ, решение было принято на закрытом заседании Комиссии по политике и безопасности государств-членов (ЕС).

Договоренность об отправке миссии в Армению была достигнута на прошлой неделе в Праге в результате многочасовых переговоров лидеров Азербайджана, Армении, Франции и председателя Совета Евросоюза.

Пока не определены детали реализации инициативы, а именно сколько будет наблюдателей и какие страны они будут представлять, а также время развертывания миссии.