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ЕС обратился с призывом к Армении и Азербайджану

ЕС обратился с призывом к Армении и Азербайджану Европейский Союз глубоко сожалеет о вчерашнем инциденте в Карабахе, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.
Внешняя политика
6 марта 2023 г. 17:57
ЕС обратился с призывом к Армении и Азербайджану

Европейский Союз глубоко сожалеет о вчерашнем инциденте в Карабахе, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-секретарем Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Петером Стано.

В заявлении отмечается, что ЕС призвал к полному расследованию произошедшего, а также обратился ко всем заинтересованным сторонам с призывом проявлять сдержанность и избегать любых дальнейших действий, которые могут подорвать региональную стабильность и поставить под угрозу мирный процесс.

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