ЕС обеспокоен неурегулированностью конфликтов в регионе стран "Восточного партнерства"

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан достиг значительного прогресса с момента предыдущего саммита Восточного партнерства в Риге.

Об этом Report заявило высокопоставленное официальное лицо в ЕС, комментируя предстоящий саммит Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября в Брюсселе.

В ЕС напомнили, что в настоящий момент Азербайджан и структура ведут переговоры касательного нового соглашения о сотрудничестве, который установит базис для будущего сотрудничества, также в рамках предстоящего саммита может быть инициировано авиационное соглашение между Азербайджаном и ЕС.

При этом представитель ЕС выразил обеспокоенность остающимися по сей день неурегулированными конфликтами в странах программы "Восточное партнерство", отметив что это мешает развитию сотрудничества в рамках программы.

"Надеемся, что эти конфликты найдут свое решение, для их разрешения необходимы усилия международного сообщества", - отметили в ЕС.