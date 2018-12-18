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    ЕС намерен укрепить устойчивость стран Восточного партнёрства к киберугрозам

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Евросоюз планирует выделить 3,2 млн евро на укрепление устойчивости к киберугрозам стран Восточного партнёрства.

    Как передает Report со ссылкой на RT, об этом говорится в новом тендере Еврокомиссии.

    "Эта программа будет способствовать укреплению устойчивости к киберугрозам и уголовно-правовых мер в странах Восточного партнёрства и сфокусируется на мерах по развитию технических механизмов и механизмов сотрудничества для повышения кибербезопасности и готовности к кибератакам", - отмечается в тендере Еврокомиссии.

    Программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

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