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ЕС: Надеемся, что до конца года будет подписано новое соглашение с Азербайджаном

ЕС: Надеемся, что до конца года будет подписано новое соглашение с Азербайджаном "Мы надеемся, что до конца этого года будет подписано новое соглашение между Европейским союзом и Азербайджаном".
Внешняя политика
26 июня 2021 г. 16:35
ЕС: Надеемся, что до конца года будет подписано новое соглашение с Азербайджаном

"Мы надеемся, что до конца этого года будет подписано новое соглашение между Европейским союзом и Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тбилиси министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

"Находясь в Азербайджане, мы выразили уверенность в том, что эта страна играет ключевую роль в стабильности и процветании Южного Кавказа. Мы надеемся, что новое соглашение, которое сейчас обсуждается между Азербайджаном и ЕС, будет подписано до конца этого года", - сказал он.

Министры иностранных дел трех стран ЕС - Австрии, Литвы и Румынии - Александр Шалленберг, Габриэлиус Ландсбергис и Богдан Ауреску посетили страны Южного Кавказа по поручению Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жосепа Боррелла.

По итогам официальных встреч в Баку, Ереване и Тбилиси, они провели пресс-конференцию в грузинской столице.

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Версия на азербайджанском языке Aİ: “Azərbaycanla yeni sazişin bu ilin sonunadək imzalanacağına ümid edirik”  

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