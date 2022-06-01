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ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе

ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе В контексте недавней напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном председатель Совета ЕС Шарль Мишель подтвердил приверженность ЕС углублению сотрудничества с обеими странами для обеспечения безопасного, стабильного, мирного и процветающего Ю
Внешняя политика
1 июня 2022 г. 03:20
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе

В контексте недавней напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном президент Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель подтвердил приверженность ЕС углублению сотрудничества с обеими странами для продвижения безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента Совета ЕС Шарля Мишеля Баренд Лейтц.

По его словам, Шарль Мишель приветствовал состоявшееся 24 мая первое историческое заседание Пограничной комиссии двух стран и подчеркнул важность обеспечения стабильности и безопасности вдоль государственной границы между Арменией и Азербайджаном для продолжения делимитации.

"В более широком смысле президент Мишель подчеркнул, что для дальнейшей нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном важно решить все вопросы, включая обсуждение будущего мирного соглашения и устранение коренных причин конфликта.

Заявление Мишеля по итогам встречи лидеров 22 мая ни в том, ни в другом случае не следует интерпретировать как результат заранее подготовленных дискуссий. Наконец, самое главное, что все вопросы решаются комплексно; это включает в себя права и безопасность всего населения", - говорится в документе.

Отмечается, что Шарль Мишель приветствовал руководство Еревана и Баку, выразил готовность участвовать в создании благоприятной атмосферы для продолжения переговоров, а также усилить поддержку мер укрепления доверия.

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