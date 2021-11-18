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ЕС: Готовы вывести наше партнерство с Азербайджаном на новый уровень

ЕС: Готовы вывести наше партнерство с Азербайджаном на новый уровень Потенциал для инвестиций в Азербайджан может выходить далеко за пределы изначально обозначенных уровней.
Внешняя политика
18 ноября 2021 г. 17:11
ЕС: Готовы вывести наше партнерство с Азербайджаном на новый уровень

Потенциал для инвестиций в Азербайджан может выходить далеко за пределы изначально обозначенных уровней.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговорам о расширении Мацей Поповский в рамках визита в Азербайджан.

"ЕС - постоянный партнер Азербайджана, привносящий свой передовой опыт посредством проектов Twinning и TAIEX. Мы готовы вывести наше партнерство на новый уровень, работая рука об руку с Азербайджаном, чтобы полностью раскрыть потенциал экономического и инвестиционного плана. Моя миссия в Азербайджан показала, что потенциал для инвестиций в Азербайджан может выходить далеко за пределы изначально обозначенных уровней. ЕС более чем готов работать вместе с правительством, частным сектором и международными финансовыми институтами, чтобы внести позитивные изменения в жизнь обычных граждан в Азербайджане и во всем регионе Восточного партнерства",- заявил М. Поповский.

И.о. генерального директора Еврокомиссии по вопросам соседства и переговорам о расширении Мацей Поповский посетил с официальным визитом Азербайджан 17-18 ноября, чтобы обсудить реализацию экономического и инвестиционного плана ЕС для Восточного партнерства в Азербайджане с ключевыми представителями правительства страны.

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Версия на английском языке EC says ready to bring partnership with Azerbaijan to new level

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