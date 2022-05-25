ЕС: Между Арменией и Азербайджаном должны быть реализованы трехсторонние соглашения

«Европейский союз всегда подчеркивал необходимость выполнения всех предыдущих трехсторонних соглашений между Арменией и Азербайджаном, которые являются основой для текущих обсуждений».

"Европейский союз всегда подчеркивал необходимость выполнения всех предыдущих трехсторонних соглашений между Арменией и Азербайджаном, которые являются основой для текущих обсуждений".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Права человека и безопасность были одним из главных вопросов в конфликте с самого начала карабахского конфликта. "Мы не можем достичь всеобъемлющего и прочного решения конфликта без решения вопроса безопасности", - сказал он.

Он отметил, что межгосударственные отношения очень важны и нуждаются в регулировании: "Мы прекрасно знаем, что в международном контексте права и безопасность были одним из ключевых вопросов в начале конфликта. Без решения этой проблемы мы не сможем добиться всеобъемлющего и устойчивого решения".

Тойво Клаар подчеркнул, что Евросоюз поддержит любое соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое обеспечит долгосрочное решение.

"Мирные процессы обычно сопровождаются страхами, эмоциями, предположениями и неправильными интерпретациями. Это естественно", - добавил он.

"Необходимо снизить напряженность, ослабить риторику", - сказал спецпредставитель ЕС.

По словам Клаара, никто не сомневается в актуальности трехсторонних договоренностей, достигнутых Ереваном и Баку через Москву: "ЕС всегда подчеркивает необходимость выполнения всех прошлых трехсторонних договоренностей между Арменией и Азербайджаном, которые являются основой для текущих дискуссий. Никто не сомневается в актуальности трехсторонних договоренностей, достигнутых с Москвой в 2020 и 2021 годах.

Европейский Союз, в свою очередь, заинтересован в мире, стабильности и процветании по соседству. Поэтому мы считаем важным участвовать в этом процессе.

Наши усилия по поддержке нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном направлены только на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе, и мы рады сотрудничеству с любым другим участником с той же целью".