ЕС и ВОЗ содействуют Азербайджану в борьбе с COVID-19

В Азербайджан в рамках проекта доставлены 168 тысяч средств индивидуальной защиты

В Азербайджан в рамках проекта "Инициатива солидарности в интересах здоровья", реализуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) при финансовой поддержке Европейского союза, доставлены 168 тысяч средств индивидуальной защиты. Как сообщает Report, они будут распределены между соответствующими медицинскими учреждениями.

Представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи и глава представительства ЕС в Баку Кестутис Янкаускас рассказали о значимости этих средств в борьбе с коронавирусом.

"В борьбе с COVID-19 крайне важно, чтобы медработники могли защитить себя", - отметила представитель ВОЗ.

"Нет ничего важнее и ценнее жизни человека и его здоровья. Сегодняшний проект это часть "Инициативы солидарности"", - отметил посол ЕС. Он призвал всех защищать себя, надевая медицинскую маску, таким образом защищая и других.

"Только предпринимая такие шаги, мы сможем вернуться к нормальной жизни как можно скорее", - отметил К. Янскаускас.