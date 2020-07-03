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ЕС и ВОЗ содействуют Азербайджану в борьбе с COVID-19

ЕС и ВОЗ содействуют Азербайджану в борьбе с COVID-19 В Азербайджан в рамках проекта доставлены 168 тысяч средств индивидуальной защиты
Внешняя политика
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3 июля 2020 г. 13:30
ЕС и ВОЗ содействуют Азербайджану в борьбе с COVID-19

В Азербайджан в рамках проекта "Инициатива солидарности в интересах здоровья", реализуемого Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)  при финансовой поддержке Европейского союза, доставлены 168 тысяч средств индивидуальной защиты. Как сообщает Report, они будут распределены между соответствующими медицинскими учреждениями. 

Представитель ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи и глава представительства ЕС в Баку Кестутис Янкаускас рассказали о значимости  этих средств в борьбе с коронавирусом.

"В борьбе с COVID-19 крайне важно, чтобы медработники могли защитить себя", - отметила представитель ВОЗ.

"Нет ничего важнее и ценнее жизни человека и его здоровья. Сегодняшний проект это часть "Инициативы солидарности"", - отметил посол ЕС. Он призвал всех защищать себя, надевая медицинскую маску,  таким образом защищая и других.  

"Только предпринимая такие шаги, мы сможем вернуться к нормальной жизни как можно скорее", - отметил К. Янскаускас. 

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