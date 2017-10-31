ЕС и Совет Европы реализовали в Азербайджане в последние пару лет ряд проектов на сумму около 5 млн евро

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Совет Европы и Европейский Союз тесно сотрудничают в Азербайджане в рамках реализации ряда проектов.

Как передает Report, об этом заявил представитель Совета Европы в Азербайджане посол Золтан Херньес на годовой встрече в рамках совместной ЕС-СЕ программы "Партнерство во имя хорошего управления".

По словам посла, проекты в Азербайджане были осуществлены в сферах свободы слова, прав человека, медиа, внесены реформы в судебные системы, повышены профподготовка работников министерства юстиции республики.

"СЕ и ЕС приняли решение о пролонгации двух проектов в Азербайджане в области борьбы с коррупцией на 2018 год", - сообщил З. Херньес.

В свою очередь глава представительства ЕС в Баку Кестутис Янкаускас напомнил, что на данный момент ЕС обсуждает с официальным Баку новое соглашение по партнерству.

По его словам, ЕС намерен продолжать реализовать проекты как в рамках соглашения, так и в рамках программы "Восточное партнерство".

"За 2015-2017 годы мы смогли реализовать четыре проекта в следующих сферах в Азербайджане: свобода слова, медиа, повышение эффективности судебной системы и борьба с коррупцией", - подчеркнул глава представительства, добавив, что на их осуществление было потрачено около 5 млн евро.

К. Янкаускас отметил, что на данный момент ЕС нацелен на улучшение результатов по итогам проектов и их продолжительность.

"Мы и в дальнейшем намерены реализовывать проекты в сфере борьбы с коррупцией, будем содействовать Азербайджану в осуществлении реформ по верховенству закона. В частности, намерены реализовать технический проект стоимостью 6 млн евро в сфере юстиции", - сказал он.

Глава представительства также указал, что ЕС и Азербайджан недавно подписали соглашение, согласно которому европейская сторона намерена выделить около 3 млн евро на осуществление проектов по разрешению бытовых конфликтов и реабилитации жертв бытового насилия.