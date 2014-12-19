ЕС и Совет Европы подписали соглашение о помощи странам Восточного партнерства

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Европейский Союз и Совет Европы подписали соглашение о помощи странам Восточного партнерства на сумму 33,8 млн. евро. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

Программа помощи рассчитана на 2015-2017 годы. Средства будут направлены на решение ряда проблем в странах партнерства, в частности развитие прав человека, демократии и верховенства закона и охватит все страны программы.

Соответствующее соглашение было подписано в Брюсселе заместителем Генерального секретаря СЕ Габриэллой Баттаини-Драгони и представителем Европейской Комиссии Майклом Кохлером.

"Восточное партнерство" - многосторонняя программа Евросоюза, запущенная 7 мая 2009 года, направлена на политическое и экономическое сближение с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью.