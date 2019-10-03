Евросоюз и СЕ реализуют в Азербайджане два проекта на 1,6 млн евро

Европейский союз и Совет Европы презентовали в Баку два проекта. Как сообщает Report, финансирование проектов (2019-2021 гг) составит 1,6 млн евро, они реализуются в рамках второй фазы Партнерства ради Хорошего Управления (PGGII) и нацелены на поддержку Азербайджана в таких вопросах как борьба с коррупцией, реформирование в сфере юстиции.

Кроме того, предусмотрено участие Азербайджана в трех региональных проектах, суммарный бюджет которых составит 1,8 млн евро.

"В цели 2020 в рамках Программы Восточного партнерства входят вопросы обеспечения эффективности судебной системы и предотвращение отмывания денег. Так, страны программы и ЕС договорились о достижении связанных целей до конца следующего года...Программа ""Сотрудничество во имя хорошего управления" занимает важное место в отношениях Азербайджан- ЕС. Она также входит в пункты Нового соглашения и программы Восточного партнерства",- заявил глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас на презентации нового совместного проекта Евросоюза и Совета Европы в рамках программы "Партнерство во имя хорошего управления".

По словам главы офиса Совета Европы в Азербайджане Золтана Херниеса, также в рамках Программы подразумевается проведение в Баку встреч бенифициаров, с целью мониторинга реализации национальных проектов, а также рассмотрения новых предложений.

Координатор СЕ по программе "Партнерство во имя хорошего управления" Аркади Ситине подчеркнул, что данные программы дадут толчок национальным реформам. Он также отметил необходимость доведения программ до более инклюзивного уровня, что позволит приносить пользу каждому гражданину.