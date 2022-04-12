ЕС и ПРООН поддерживают развитие социального предпринимательства в Азербайджане

Европейский союз (ЕС) и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) продолжают обсуждения в поддержку развития программы социального предпринимательства в Азербайджане.

Европейский союз (ЕС) и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) продолжают обсуждения в поддержку развития программы социального предпринимательства в Азербайджане.

Как передает Report, на состоявшемся 12 апреля мероприятии, в котором принял участие временный поверенный в делах ПРООН в Азербайджане Сухроб Хожиматов и международный эксперт в сфере социального предпринимательства Лана Ловашич, обсуждены основные вызовы и решения проблем связанных с социальным предпринимательством в Азербайджане.



Временно поверенный в делах ПРООН Сухроб Хожиматов в своем вступительном слове подчеркнул ценную роль социального предпринимательства в решении социально-экономических проблем, а также в достижении Целей устойчивого развития.

“Я очень рад быть частью этого проекта, мы хотим помочь безработным и людям с ограниченными возможностями. Очень важно учитывать ЦУР, без них сложно достичь успеха. В выполнении этих целей важно участие государства, общества и частного бизнеса. Для инклюзивного развития необходимы определенные ресурсы, чтобы обеспечить долгосрочное развитие", - заявил Хожиматов.

По его словам, ПРООН готов и дальше поддерживать социальное предпринимательство в Азербайджане, обсуждать вопросы, которые улучшат уровень жизни людей в Азербайджане.

Эксперт Лана Ловашич в свою очередь отметила, что мероприятие направлено на то, чтобы услышать точку зрения самих предпринимателей: "Мы должны создать такой процесс, где сможет участвовать каждый, мы будем использовать SWOT анализ для полного понимания их проблем".