​ЕС готов помочь Азербайджану вступить в ВТО

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Евросоюз готов помочь странам-членам программы Восточного партнерства, которые не входят в ВТО, со вступлением в эту организацию.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава МИД председательствующей в ЕС Латвии Эдгар Ринкевич.

"Мы хотим работать с нашими партнерами из Армении, Беларуси и Азербайджана, чтобы установить уровень сотрудничества, который отвечал бы общим интересам. Мы также готовы поддержать эти страны, которые еще не являются членами ВТО, на их пути в ВТО. Это мы предлагаем, когда встречаемся с нашими партнерами", — заявил министр.

Он также надеется, что ЕС сможет "возобновить работу с Азербайджаном над новыми рамками сотрудничества, которое может включать экономическое партнерство и сотрудничество в области свободной торговли".

Восточными партнерами ЕС являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина. Из них членами ВТО не являются Азербайджан и Беларусь.