ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ

Европейский Союз уделяет большое внимание транспортным маршрутам, способным укрепить региональную интеграцию. Евросоюз пока ожидает уточнения деталей проекта Зангезурского коридора ("Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Об этом европейскому бюро Report заявила официальный представитель Еврокомиссии по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер.

"Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в своих обсуждениях с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана после саммита в Вашингтоне предложила поддержку и экспертизу Евросоюза для практической реализации достигнутых договоренностей, включая вопросы транспортной связанности", - сказала она.

По словам Хиппер, Евросоюз продолжит дальнейшие обсуждения с Баку и Ереваном с целью выявить новые направления сотрудничества и поддержки со стороны ЕС процесса нормализации отношений.

Как известно, этот транспортный маршрут должен через Армению соединить Азербайджан с его эксклавом Нахчываном и считается комплиментарным для Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора).

Хиппер заявила, что ЕС уже много лет активно поддерживает Средний коридор, который соединяет Европу, Южный Кавказ и Центральную Азию.

"Евросоюз подтверждает приверженность развитию инфраструктурных и транспортных проектов в регионе Южного Кавказа в контексте последних договоренностей между Арменией и Азербайджаном", - сказала она.

По словам Хиппер, укрепление безопасности и региональной связанности остается ключевым приоритетом новой стратегии ЕС по Черноморскому региону, представленной в конце мая 2025 года. Она направлена на укрепление связей и стимулирование роста путем соединения Европы с Южным Кавказом и Центральной Азией.

"В последнее время ЕС неоднократно подтверждал свою готовность раскрыть огромный потенциал трансграничного сотрудничества в регионе Южного Кавказа и за его пределами. Улучшение безопасности и региональной связанности являются ключевыми приоритетами стратегического подхода ЕС к Черноморскому региону", - сказала Хиппер.

Она подчеркнула, что в сотрудничестве с региональными партнерами Евросоюз намерен реализовать Повестку дня по связанности (Connectivity Agenda), которая строится на расширенных трансъевропейских сетях.

"ЕС уже участвует в региональных проектах через инициативу Global Gateway и инвестирует в рамках Инвестиционной платформы соседства для Восточного партнерства. Готовы рассмотреть и мобилизовать дальнейшую поддержку как крупных инфраструктурных проектов, так и мер по "мягкой связанности", способствующих взаимодействию, сотрудничеству и интеграции между странами и регионами", - отметила представитель Еврокомиссии.