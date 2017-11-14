ЕС будет представлен на заседании "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Баку

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Европейский союз будет представлен в 7-ой министерской встрече в рамках инициативы "Сердце Азии – Стамбульский процесс", которая пройдет в Баку 30 ноября - 1 декабря. Об этом Report заявил глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас.

По его словам, для участия в заседании старших должностных лиц в рамках инициативы "Сердце Азии – Стамбульский процесс" в Баку прибудет специальный посланник Европейского Союза в Афганистане Роланд Кобиа.

Напомним, ранее Р. Кобиа являлся главой представительства ЕС в Азербайджане.

Главной темой министерской встречи в Баку станет "Безопасность и экономические связи в регионе "Сердце Азии".

Напомним, Азербайджан в настоящее время является сопредседателем процесса наряду с Афганистаном. Министерскую встречу также посетят другие высокие гости из стран-участниц инициативы, в том числе президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.