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    ЕС будет представлен на заседании "Сердце Азии - Стамбульский процесс" в Баку

    Для участия в заседании в Баку прибудет специальный посланник Европейского Союза в Афганистане Роланд Кобиа

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Европейский союз будет представлен в 7-ой министерской встрече в рамках инициативы "Сердце Азии – Стамбульский процесс", которая пройдет в Баку 30 ноября - 1 декабря. Об этом Report  заявил глава представительства ЕС в Азербайджане посол Кестутис Янкаускас.

    По его словам, для участия в заседании старших должностных лиц в рамках инициативы "Сердце Азии – Стамбульский процесс" в Баку прибудет специальный посланник Европейского Союза в Афганистане Роланд Кобиа.

    Напомним, ранее Р. Кобиа являлся главой представительства ЕС в Азербайджане.  

    Главной темой министерской встречи в Баку станет "Безопасность и экономические связи в регионе "Сердце Азии".

    Напомним, Азербайджан в настоящее время является сопредседателем процесса наряду с Афганистаном. Министерскую встречу также посетят другие высокие гости из стран-участниц инициативы, в том числе президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани.

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