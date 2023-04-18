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ЕС будет и впредь поддерживать Азербайджан в управлении водными ресурсами

ЕС будет и впредь поддерживать Азербайджан в управлении водными ресурсами ЕС будет и впредь поддерживать Азербайджан для достижения устойчивого развития в управлении водными ресурсами.
Внешняя политика
18 апреля 2023 г. 10:48
ЕС будет и впредь поддерживать Азербайджан в управлении водными ресурсами

Азербайджан сталкивается с вызовами изменения климата, особенно это сказывается в вопросе сокращения водных ресурсов и, как результат, в проблемах с водоснабжением.

Как передает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко на Школьном симпозиуме по смягчению последствий изменения климата и адаптации.

"Азербайджан сталкивается с вызовами изменения климата, особенно в вопросах водоснабжения. ЕС будет и впредь поддерживать Азербайджан для достижения устойчивого развития в управлении водными ресурсами. Азербайджан также нацелен на значительное сокращение эмиссии газов к 2050 году",- добавил он.

По словам Михалко, продолжается работа над новым соглашением между ЕС и Азербайджаном, в нем будут затронуты многие сферы, включая экологию и пути к декарбонизации.

ЕС придает первостепенное значение международному сотрудничеству в содействии климатически нейтральному и устойчивому развитию, переходу к инклюзивной зеленой экономике замкнутого цикла, сохранению и устойчивому использованию экосистем и природных ресурсов, а также глобальных общих благ.

Глава представительства рассказал, что в рамках программы EU4Climate, являющейся частью прочного партнерства между ЕС и правительством Азербайджана, Европейский союз поддерживает Азербайджан в его обязательстве по обновлению и расширению определяемых на национальном уровне задач по борьбе с изменениями климата.

Он отметил, что эти обязательства сформированы в соответствии с Парижским соглашением для интеграции в план национального развития действий по адаптации к изменению климата.

"Также очень важно, как привести законодательство об изменении климата в соответствие со стандартами ЕС", - сказал П. Михалко.

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