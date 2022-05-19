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Посол: ЕС активно сотрудничает с Азербайджаном в борьбе с насилием в отношении женщин

Посол: ЕС активно сотрудничает с Азербайджаном в борьбе с насилием в отношении женщин Европейский союз активно сотрудничает с Азербайджаном в борьбе с насилием в отношении женщин. Совместно был реализован Twinning-проект по поддержке женщин, ставших жертвами домашнего насилия.
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 12:17
Посол: ЕС активно сотрудничает с Азербайджаном в борьбе с насилием в отношении женщин
Петер Михалко

Европейский союз активно сотрудничает с Азербайджаном в борьбе с насилием в отношении женщин. Совместно был реализован Twinning-проект по поддержке женщин, ставших жертвами домашнего насилия.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане посол Петер Михалко, выступая на мероприятии, посвященном «Роли парламентов в борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием».

По его словам, в период пандемии и повсеместных карантинов данная тема стала еще более актуальной.

"Мы должны работать вместе с парламентариями, чтобы увидеть изменения к лучшему в вопросах борьбы с насилием в отношении женщин. Мы высоко ценим работу парламентариев в этом направлении и всегда готовы поддерживать Азербайджан в этом вопросе", заявил Михалко.

Он добавил, что наряду с этим надо пересмотреть некоторые пункты в образовании, чтобы больше информировать, говорить о насилии, с которым сталкиваются женщины.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Aİ qadınlara qarşı zorakılıqla mübarizə üzrə Azərbaycan ilə əməkdaşlıq edir”
Версия на английском языке Envoy: EU actively cooperates with Azerbaijan in combating violence against women

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