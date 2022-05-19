Посол: ЕС активно сотрудничает с Азербайджаном в борьбе с насилием в отношении женщин

Европейский союз активно сотрудничает с Азербайджаном в борьбе с насилием в отношении женщин. Совместно был реализован Twinning-проект по поддержке женщин, ставших жертвами домашнего насилия.

Европейский союз активно сотрудничает с Азербайджаном в борьбе с насилием в отношении женщин. Совместно был реализован Twinning-проект по поддержке женщин, ставших жертвами домашнего насилия.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане посол Петер Михалко, выступая на мероприятии, посвященном «Роли парламентов в борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием».

По его словам, в период пандемии и повсеместных карантинов данная тема стала еще более актуальной.

"Мы должны работать вместе с парламентариями, чтобы увидеть изменения к лучшему в вопросах борьбы с насилием в отношении женщин. Мы высоко ценим работу парламентариев в этом направлении и всегда готовы поддерживать Азербайджан в этом вопросе", заявил Михалко.

Он добавил, что наряду с этим надо пересмотреть некоторые пункты в образовании, чтобы больше информировать, говорить о насилии, с которым сталкиваются женщины.