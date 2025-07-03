Эрсин Татар: Значимость саммита ОЭС для Северного Кипра в том, что он проходит в Азербайджане

Эрсин Татар: Значимость саммита ОЭС для Северного Кипра в том, что он проходит в Азербайджане

В последние годы отношения между Азербайджаном и Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) стремительно развиваются. Ярким примером этого сближения стало участие президента ТРСК Эрсина Татара в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди в качестве наблюдателя. Этот визит также важен с точки зрения расширения перспектив сотрудничества между двумя странами.

В интервью агентству Report президент ТРСК Эрсин Татар рассказал о значении саммита ОЭС и развитии отношений с Азербайджаном.

– Вы примете участие в качестве наблюдателя в 17-м саммите ОЭС в Ханкенди. Какими будут итоги этого мероприятия для ТРСК?

– Безусловно, участие ТРСК в саммите ОЭС в Ханкенди – важное событие. Участие в подобных международных мероприятиях дается нелегко, мы сталкиваемся с множеством препятствий и зачастую не получаем приглашений. Наше участие в саммите в Ханкенди в качестве наблюдателя - это, несомненно, заслуга Турции. Как известно, Турция на протяжении многих лет оказывает нам всестороннюю поддержку.

Азербайджан, в свою очередь, также всегда выражал поддержку. Уверены, что так будет и впредь. Президент Ильхам Алиев не раз выражал поддержку ТРСК. Мы ощущаем эту поддержку, и наш народ всегда твердо стоял перед лицом трудностей.

Для нас особая значимость саммита в том, что он проходит именно в Азербайджане. Несмотря на небольшое население, ТРСК имеет важное геополитическое значение. Мы - островное государство, расположенное в стратегически важной точке на юге Средиземного моря. Поэтому участие в этом мероприятии в статусе наблюдателя принесет нам пользу.

– Как участие ТРСК в саммите в качестве наблюдателя может повлиять на уровень экономического сотрудничества в рамках организации?

– ОЭС - очень крупная организация. Она с точки зрения населения стран-членов охватывает около 800 млн человек. Как я уже сказал, несмотря на небольшое население, мы располагаемся в стратегически важной точке. У ТРСК есть четыре порта. Как независимое турецкое государство, мы должны быть представлены в подобных организациях. Поэтому наше участие в саммите ОЭС вполне естественно. А вышеупомянутые факторы открывают для нас новые возможности сотрудничества.

Если вы помните, 3 мая в ТРСК при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были открыты различные центры. Все это символизирует нашу независимость. Мы много лет боролись и выстояли. Благодаря справедливому вмешательству и поддержке Турции в 1974 году мы обрели свободу. Этот день стал для нас переломным моментом. После этого мы начали постепенно развиваться в экономике, туризме, образовании и других сферах.

– Считаете ли вы, что участие в саммите повлияет на международный статус вашей страны, учитывая проблему признания ТРСК?

– Безусловно, это так. Как вы сказали, ТРСК не признана всеми странами международного сообщества, однако нашу независимость признают. С нами ведутся переговоры, проявляют уважение. Все это свидетельствует о том, что ТРСК - независимое и свободное государство, мы сами ответственны за свое будущее.

– Говоря о взаимоотношениях с Азербайджаном, в последние годы между странами наблюдается заметное сближение. Как вы оцениваете перспективы развития этих отношений?

– Да, вы правы. Отношения развиваются быстро и активно. Мы придаем им большое значение. Накануне мне вручили диплом почетного доктора Азербайджанского технического университета. Считаю, что эта награда — знак уважения, доверия и поддержки как ко мне лично, так и к народу ТРСК. Это большая честь для меня, и я хотел бы еще раз поблагодарить за это.

Мы продолжаем прилагать усилия для дальнейшего развития отношений с Азербайджаном, что для нас крайне важно. Между нашими странами существуют исторические связи, общая культура и мышление. Мы уверены, что эти отношения будут только укрепляться.

– В каких конкретных сферах вы видите потенциал сотрудничества с Азербайджаном, и какие инициативы существуют?

– Возможностей очень много. Особенно перспективным считаю сотрудничество в области экономики и инвестиций. В ТРСК проживает немало азербайджанцев, и мы действительно любим их. Между нашими народами существуют крепкие узы симпатии, и это ощущается. Мы стремимся к развитию отношений с Турцией и Азербайджаном на самом высоком уровне.

– После 2020 года Азербайджан укрепил свои позиции в регионе и открыл новые возможности для сотрудничества. В каких сферах вы видите стратегическое партнерство ТРСК с Азербайджаном в новых геополитических условиях?

– Я бы особенно отметил туризм. Из Азербайджана приезжает много туристов в ТРСК, и это обусловлено нашим культурным родством и общим мышлением. Это очень важный нюанс. Кроме того, возможно партнерство в сфере образования. Азербайджан - сильное государство, и для нас крайне важно поддерживать и развивать отношения с ним.

Фото: Заур Мустафаев