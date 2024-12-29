Эрсин Татар выразил соболезнования погибшим в авиакатастрофе

20:31

В Обществе дружбы Азербайджан-Кипр создан уголок памяти и открыта книга соболезнований в связи с многочисленными человеческими жертвами при крушении самолета АZAL вблизи Актау.

Как сообщает Report, государственный флаг перед зданием общества приспущен.

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар посетил Общество дружбы Азербайджан-Кипр, чтобы почтить память погибших и оставить слова соболезнования в памятной книге.

Азербайджанцы, проживающие в Турецкой Республике Северного Кипра, и друзья нашей страны продолжают посещать уголок памяти.

Отметим, что 29 Домов Азербайджана функционируют в 18 странах мира, и в каждом из них созданы уголки памяти.