Эрсин Татар выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Как сообщает Report, он написал об этом на своей официальной странице в "X".

"С глубокой скорбью узнал о крушении пассажирского самолета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи города Актау в Казахстане. Да упокоит Аллах души погибших в катастрофе и дарует исцеление раненым", - говорится в публикации.