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Эрсин Татар выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой

Эрсин Татар выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 14:23
Эрсин Татар выразил соболезнования Азербайджану в связи с авиакатастрофой

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Как сообщает Report, он написал об этом на своей официальной странице в "X".

"С глубокой скорбью узнал о крушении пассажирского самолета ЗАО "Азербайджанские Авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи города Актау в Казахстане. Да упокоит Аллах души погибших в катастрофе и дарует исцеление раненым", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Ersin Tatar offers condolences to Azerbaijan over plane crash
Версия на азербайджанском языке Ersin Tatar təyyarə qəzası ilə əlaqədar Azərbaycana başsağlığı verib

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