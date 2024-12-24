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Эрсин Татар позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Эрсин Татар позвонил президенту Ильхаму Алиеву 24 декабря Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2024 г. 14:01
Эрсин Татар позвонил президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Эрсин Татар поздравил главу государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были упомянуты встречи, проведенные главой государства с Эрсином Татаром в Баку и в рамках других международных мероприятий, подчеркнута важность участия Эрсина Татара в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, состоявшемся в этом году в Шуше, состоялся обмен мнениями о будущих контактах.

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Версия на английском языке Ersin Tatar makes phone call to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Ersin Tatar Prezident İlham Əliyevə zəng edib

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