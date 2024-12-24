Эрсин Татар позвонил президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

24 декабря Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, Эрсин Татар поздравил главу государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора с удовлетворением были упомянуты встречи, проведенные главой государства с Эрсином Татаром в Баку и в рамках других международных мероприятий, подчеркнута важность участия Эрсина Татара в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, состоявшемся в этом году в Шуше, состоялся обмен мнениями о будущих контактах.