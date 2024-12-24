Эрсин Татар позвонил президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, Эрсин Татар поздравил главу государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора с удовлетворением были упомянуты встречи, проведенные главой государства с Эрсином Татаром в Баку и в рамках других международных мероприятий, подчеркнута важность участия Эрсина Татара в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, состоявшемся в этом году в Шуше, состоялся обмен мнениями о будущих контактах.