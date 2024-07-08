Эрсин Татар: Наступит день, когда ОТГ превратится в Тюркский союз

Наступит день, когда Организация тюркских государств превратится в Тюркский союз.

Об этом в интервью Report заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар.

Он отметил, что в будущем обязательно будет поднят вопрос членства Северного Кипра в ОТГ.

"В будущем появится Тюркский союз, как сегодня существует Европейский союз. С превращением ОТГ, насчитывающего более 200 миллионов населения, в Тюркский союз, торговые, экономические и культурные связи между тюркскими государствами будут развиваться еще активнее, укрепятся связи между молодежью, переход на общий алфавит приведет нас к более сильному будущему. Когда мы этого достигнем, Тюркский союз действительно сможет обеспечить нашим народам благосостояние".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.