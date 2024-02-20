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Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру

Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру В Турецкой Республике Северного Кипра высоко ценят теплое отношение азербайджанского государства и народа.
Внешняя политика
20 февраля 2024 г. 19:09
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру

В Турецкой Республике Северного Кипра высоко ценят теплое отношение азербайджанского государства и народа.

Об этом анкарскому бюро Report заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар.

Он поблагодарил президента Ильхама Алиева за приглашение на неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Шуше.

"Я с радостью принял это приглашение и буду участвовать в мероприятии, которое пройдет в июле. Братское отношение Ильхама Алиева к туркам-киприотам очень радует нас. Он всегда говорит о важности тюркского единства и его значимости в будущем", - сказал Э.Татар.

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Версия на азербайджанском языке Ersin Tatar: Azərbaycan dövləti və xalqının Şimali Kiprə olan doğma münasibətini hər zaman hiss edirik

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