Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру

В Турецкой Республике Северного Кипра высоко ценят теплое отношение азербайджанского государства и народа.
Об этом анкарскому бюро Report заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар.
Он поблагодарил президента Ильхама Алиева за приглашение на неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в Шуше.
"Я с радостью принял это приглашение и буду участвовать в мероприятии, которое пройдет в июле. Братское отношение Ильхама Алиева к туркам-киприотам очень радует нас. Он всегда говорит о важности тюркского единства и его значимости в будущем", - сказал Э.Татар.