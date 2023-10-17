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Эрсин Татар: Азербайджан и Северный Кипр должны поддерживать друг друга и в трудные времена

Эрсин Татар: Азербайджан и Северный Кипр должны поддерживать друг друга и в трудные времена Азербайджан и Северный Кипр должны поддерживать друг друга как в хорошие, так и в трудные времена.
Внешняя политика
17 октября 2023 г. 15:28
Эрсин Татар: Азербайджан и Северный Кипр должны поддерживать друг друга и в трудные времена

Азербайджан и Северный Кипр должны поддерживать друг друга как в хорошие, так и в трудные времена.

Как сообщает Report, об этом в интервью "Анадолу" сказал президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, находящийся с визитом в Баку.

Татар отметил, что встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым прошла в дружественной атмосфере.

По его словам, турки-киприоты разделили радость победы Азербайджана в Отечественной войне. Татар также отметил, что в ходе последующих визитов в Азербайджан планирует посетить Карабахский регион и Нахчыванскую Автономную Республику.

"Азербайджан и Северный Кипр должны поддерживать друг друга как в хорошие, так и в трудные времена. Укрепление тюркского единства послужит во благо каждому из нас", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Ersin Tatar: “Azərbaycanla Şimali Kipr yaxşı və pis gündə bir yerdə olmalıdır”

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