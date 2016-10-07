Ерлан Карин: Казахстан изучает опыт реформ и изменений в Азербайджане

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан отмечает свое 25-летие будучи активной, узнаваемой в мире страной, которая определяет тренды".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Института Стратегических Исследований Казахстана Ерлан Карин на конференции, посвященной 25-летию независимости Азербайджана, организованной Центром Стратегических Исследований при президенте Азербайджана.

Он добавил, что в Казахстане во многих сферах ориентируются на Азербайджан: "Мы у себя анализируем опыт реформ и изменений в Азербайджане. Мы в Казахстане всегда с радостью будем встречать успехи Азербайджана".

По его словам, Азербайджан - уникальная стана, так как сумела сохранить свою культуру, но также смогла сделать рывок вперед в плане модернизации: "Не всем странам удается обеспечить баланс этих двух моментов".

В своем выступлении Е.Карин затронул и отношения Азербайджана и Казахстана. Он сообщил, что лишь за 8 месяцев этого года товарооборот между странами увеличился на 40%, вырос экспорт из Азербайджана в Казахстан: "За этой статистикой стоит большая работа экспертов двух стран и министерств. Между нами постоянно проводятся консультации. Надеемся, что совместными усилиями нам удастся реализовать совместные проекты".