​​​​​​​Эркин Гадирли: Путь к мирному договору с Арменией лежит через изменение конституции этой страны

Решение проблемы подписания мирного договора с Арменией заключается в принятии новой конституции этой страны.

Решение проблемы подписания мирного договора с Арменией заключается в принятии новой конституции этой страны.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эркин Гадирли на дискуссии "Препятствия в Конституции и законах Армении для мирного договора", организованной Центром анализа международных отношений.

По его словам, преамбула конституции Армении может быть изменена референдумом, однако процесс усложняет позиция Конституционного суда страны, утверждающего, что она не подлежит изменению.

"Мы не говорим о всей преамбуле. Нас интересует конкретное предложение в тексте, и его изменение возможно", - отметил депутат.