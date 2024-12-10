О нас

​​​​​​​Эркин Гадирли: Путь к мирному договору с Арменией лежит через изменение конституции этой страны

​​​​​​​Эркин Гадирли: Путь к мирному договору с Арменией лежит через изменение конституции этой страны Решение проблемы подписания мирного договора с Арменией заключается в принятии новой конституции этой страны.
Внешняя политика
10 декабря 2024 г. 11:19
​​​​​​​Эркин Гадирли: Путь к мирному договору с Арменией лежит через изменение конституции этой страны

Решение проблемы подписания мирного договора с Арменией заключается в принятии новой конституции этой страны.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Эркин Гадирли на дискуссии "Препятствия в Конституции и законах Армении для мирного договора", организованной Центром анализа международных отношений.

По его словам, преамбула конституции Армении может быть изменена референдумом, однако процесс усложняет позиция Конституционного суда страны, утверждающего, что она не подлежит изменению.

"Мы не говорим о всей преамбуле. Нас интересует конкретное предложение в тексте, и его изменение возможно", - отметил депутат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Peace between Azerbaijan, Armenia hinges on Armenia's new constitution, says MP
Версия на азербайджанском языке Erkin Qədirli: Ermənistanla sülh istiqamətində problemin həll yolu yeni konstitusiyanın qəbuludur

Экслюзивные новости

ЦБА: Банки смогут направлять зеленые кредиты только в сферы, указанные в зеленой таксономии
ЦБА: Банки смогут направлять "зеленые кредиты" только в сферы, указанные в "зеленой таксономии"
9 декабря 2024 г. 13:37
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
Мохаммад Нуруннаби: Новая финансовая цель поможет странам защитить свои экономики
9 декабря 2024 г. 13:16
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
Памела Гордон-Карти: Конференция в Баку поможет Сен-Мартену в борьбе за независимость от Франции и Нидерландов
6 декабря 2024 г. 12:58
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
Экологическое ведомство Японии: Довольны утверждением статьи 6 Парижского соглашения на COP29
5 декабря 2024 г. 16:44
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
ONGC Videsh заинтересована расширении сотрудничества с SOCAR в Азербайджане и за его пределами
5 декабря 2024 г. 12:21
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
Министр экологии: Казахстан в рамках СОР29 подписал более 20 документов на $4,5 млрд
5 декабря 2024 г. 10:35
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
Министр экологии Узбекистана: Решения COP29 станут ключевыми для экологических стратегий в мире
3 декабря 2024 г. 11:01
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi